專業服務協進支援計劃接受新申請　項目資助額最高達300萬

專業服務協進支援計劃下主計劃正接受新一輪撥款申請，當局邀請專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構提交建議項目。每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬港元，以較低者為準。

該計劃涵蓋的專業服務行業包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務。無論是只涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。一般而言，推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等。該計劃亦會資助於本港境外舉行並為期較長的專業實習/見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。截至上月初，已有近90個不同項目獲得主計劃資助，包括在香港及香港以外地方舉辦的項目。

港府另在支援計劃下預留5000萬港元，成立專業人士參與活動津貼計劃，資助香港主要專業團體在疫情穩定後參與由港府和香港貿易發展局舉辦的相關活動，加強向內地城市及海外市場推廣香港的競爭優勢和專業服務。主計劃和津貼計劃全年接受項目及活動建議申請，並按季度批核。新一輪申請截止日期為今年5月31日，港府本月會為有意向支援計劃申請資助的機構舉辦簡介會。