東方日報A1：為生計投身口罩廠　旅業人球又要轉行

口罩令來到終站，原應可看到笑臉，不過一群旅遊從業員前景仍然未明，很難笑得出。行業曾被冰封的他們，為生計決意一同投身口罩銷售行業，成立口罩廠，3年過後，他們期望可功成身退重返旅遊業界，惟仍要面臨多方難題，包括剛解封後的旅遊業不論人手，配套上都難及疫情前穩定。有從事旅遊業逾20年的資深領隊疫情下「打散工」，至去年成功考取牌照成為保險經紀，眼見旅遊業終復甦「既開心，又擔心」，因前景不明朗，仍持觀望態度，坦言在政府對前線員工無幫助下，擔心「心有餘而力不足」，無信心重返崗位。

前旅遊從業員張春輝由1997年開始在旅行社工作，至2003年起成為導遊帶本地團。她說，香港素有購物天堂、美食之都的美譽，旅遊業是本港4大經濟支柱之一，對於從事旅遊業逾20年感自豪：「當時自己多勞多得，一個月人工可有3萬至5萬元。」惟她慨嘆，直至2020年1月，她完成最後一團，便開始不斷「打散工，包括保安、清潔工、在機場博覽館做護理員照顧確診長者……甚麼都做齊。」

她坦言，由去年6月起投身保險業界，已考獲牌照，本已打算一心一意發展保險事業，至本港上月通關，有旅行社曾致電她，盼她重返旅行社帶團，令她頓感進退兩難，「始終做這一行20年，一定有感情，怎會想放棄旅遊事業，但行業剛復甦，仍是十分不穩，如果團量少，收入就無保障，未必可與從前一樣繁榮，所以真的好難選擇！」

她提到疫情之初，港府曾推出「防疫抗疫基金」支援業界，而旅行社員工、導遊及領隊每人亦獲得資助。現時業界復常，正是重建的黃金時期，港府亦口口聲聲多方面宣傳不同旅遊活動，惟上月公布的《財政預算案》未有針對從業員在過渡時期給予幫助，直指港府「既想振興行業，卻又不願付出，對前線員工十分不公。」

旅遊促進會總幹事兼口罩公司「愛的家」營運總監崔定邦接受訪問時稱，口罩公司「愛的家」最初成立班子就是包括他在內約60名旅遊業界人士。回想當初疫情肆虐，旅遊業遭冰封，公司上下對生計憂心忡忡，當時有見社會出現口罩荒，建立口罩廠便讓他們這些從業員可賴以維生。港府今年2月初放寬入境措施後，口罩公司約七成員工已重返旅遊業，包括旅行社文職人員、會計員、旅遊巴士司機、導遊等，餘下約三成員工則或會與公司共存亡，至結業後方返回旅遊業。

不過，公司是否會有「死期」，卻仍是未知之數，昨日是口罩令撤銷首日，「愛的家」尖沙咀分店仍人流不少，「如果銷量好，可能都會繼續，其實我想應該不會有任何一盤生意是會好開心、好喜悅、好期待去結業，但疫情之初我們已打算或有一天會重投旅遊業，當然我們成立口罩公司都是十分認真去做，才會做到有今天的規模，但我們真的很想可以返去。」

崔亦透露，疫情下旅遊行業九成從業員已轉型，過往旅行社有一名合作夥伴，最初亦有與他們一同經營口罩公司，惟最後決意轉行做裝修，生活穩定，不願重回業界。他坦言作為管理層，「當然好希望資深員工願意回來，但理解有些事情返唔到轉頭。」

香港旅遊服務業員工總會主席高浚杰引述多間旅行社稱，旅遊業難以聘請導遊、領隊，曾嘗試聯絡已轉職的從業員，惟不少都表示「見過鬼怕黑」，疫情令他們發現「原來行業可以好不穩定、原來可以無飯開」，無誘因吸引他們重投行業。他認為政府應設立復業基金一筆性資助，給予願意返回行業的人士資金補助。

崔亦提及，業界雖然倡議當局設立復業基金，惟預算案並無採納，僅稱會向合資格旅行代理商及客運營運商提供百分百貸款擔保。他認為港府只是將責任交給旅行社自己解決，有「些微信心」可慢慢聘請從業員，惟真正復甦時間或以年計。

■記者洪芷晴

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