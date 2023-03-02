罕見病iMCD治療藥未入名冊　團體籲設藥物註冊制度

本港目前對「罕見疾病」沒有明確定義，引入創新藥物時受到不少掣肘，而特發性多發性卡斯爾曼氏症(iMCD)，正是其中一種治療藥物未被納入藥物名冊內的罕見疾病。iMCD估計是因為細胞因子IL-6過度增生所致，其症狀與其他疾病容易混淆，誤診率高，而其治療藥物IL-6抗體目前仍未納入藥物名冊。香港罕見疾病聯盟促政府界定罕見病的定義，同時盡早設立罕見疾病的藥物註冊制度和藥物名單，及早讓更多患者獲得適切治療。

淋巴在體內具抵禦細菌感染功能，若發生淋巴細胞增生，可能促成嚴重的慢性疾病iMCD。根據估算，美國每年有大約540至960宗iMCD新病例；而按此推算，估計香港每年新增約10宗病例，惟iMCD所引的症狀容易與其他疾病混淆，大大增加診斷上的困難，其常見症狀包括器官腫脹、流感症狀、發燒、疲勞、體重下降等。

有研究顯示，iMCD的患者患有惡性腫瘤風險會增加3倍，而在沒有標靶藥物出現前，大約35%的iMCD患者在確診後5年內死亡，60%的患者在10年內死亡。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，近年有研究顯示，IL-6抗體治療可有效持續治療，發揮藥效達約6年。

香港罕見疾病聯盟倡議「健康公平」理念，建議政府不應以成本效益作為決定藥物納入藥物名冊以供公立醫院病人使用的原則，否則罕見病患者將會被醫療系統邊緣化。聯盟呼籲當局盡早設立罕見疾病的藥物註冊制度及藥物名單，以讓更多患者及早獲得適切治療。