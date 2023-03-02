2019年曾參與金鐘暴動　19歲少年判入教導所

2019年9月29日有人發起「全球反極權大遊行」，大批示威者遊行至金鐘政府總部外一帶集結，其後演變成警民衝突。警方期間拘捕多名人士，其中8名涉案男被告早前在區域法院承認暴動罪，當中7人於上月中被判監30個月2星期至36個月，餘下1名當時不足17歲被告，在索取了教導所報告後，今（2日）被區院暫委法官張志偉判處進入教導所。法官指本案被告當時站在示威前線，手持磚頭、戴面罩及協助築傘陣，明顯有備而來且起帶頭作用，鼓勵了其他示威者。但法官考慮了被告的更生及案發時年輕易受人影響後，決定跟從報告建議判刑。

是次接受判刑的被告為黃德津（現年19歲)。案情顯示，案發當日下午有大批示威者集結於政府總部外，他們以物件堵路、向政總投擲物品，及築起傘陣等與警方對峙。警方多次警告及要求示威者散去不果，並曾施放催淚煙及以「水炮車」進行驅散等。警方其後展開行動，分批從政總多個出口衝出進行驅散。有示威者退至金鐘道等，續與警方對峙。警方續展開拘捕行動，並於統一中心及太古廣場之間的金鐘道一帶制服上述8名被告。他們當時均配備護目鏡、面罩及手套等不同裝備。而且亦有片段拍到該8名被告在涉案地點曾手持雨傘或竹等與警方對持。案情指當時該地點正發生暴動，而本案被告亦有參與其中。

案件編號：DCCC 112/2021