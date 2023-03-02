白衣人圍毆胖漢反遭壓制　非裔男路見不平制止

網上流傳一條影片，指元朗康景街3至19號地下一間便利店，有兩名男子各不相讓，初則口角，繼而動武，便利店職員聯同一名顧客報案及制止。影片中可見，便利店內貨物四散於地，一名無戴口罩的白衣男子怒極，手持玻璃樽扑向一名體形肥胖、貌似格鬥遊戲《拳皇》人物陳國漢的男子，並與其口角指「X你老母，扯X爛晒我啲袋」。對方反唇相譏「你扯X爛我呀，我扯X爛你？」白衣男子與胖漢互相指責對方向其吐口水。便利店職員制止無果，兩人大打出手。

白衣男子率先出手大力掌摑胖漢，後者亦不甘示弱，隨即還擊。只見腳瓜起𦟌的胖漢撲向白衣男子，連環出拳將其擊倒，再氣沉丹田、施展一招「泰山壓頂」將對手制伏於胯下。白衣男被打得只有招架之功，而無還手之力。期間，一名疑為白衣男同黨的男子自旁邊躍出，並拔去纏繞於胖漢手臂的皮帶，捲成鞭狀向胖漢猛烈抽打，逼其伸手格擋，並高呼「咪X再打嗱吓」，意圖牽制胖漢，以免同黨飽受老拳。

正當胖漢雙拳難敵四手，形勢急轉直下之際，便利店一名非洲裔男子路見不平，舉機以鏡頭拍下驚險一幕，再攝入胖漢與白衣男子之間分開三人。同時高呼「Don't move,Police is coming」(咪郁，執法人員嚟緊)。白衣男子心知不妙，欲施展兵法三十六計之「走為上着」取回財物遁去，亦遭制止。惟影片自此完結，未知後事如何發展。

東網翻查資料，發現便利店之爭事發最少兩周之前，當時口罩令仍然生效。