國際珠寶展復辦　本地海外參展商各佔約一半　業界形容氣氛熱烈

由香港貿易發展局主辦的香港國際珠寶展，昨日(1日)起一連5日於會展中心舉行，為本港全面復常後的首輪大型商貿展覽。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌今日(2日)在電台節目表示，今年的珠寶展各有約一半的本地和海外參展商參展，絕大部分本地珠寶廠家都有參展，另有約10間從事零售生意的珠寶店參與。

劉克斌表示，珠寶展是一年一度的大型盛事，業內人士趨之若鶩，他們不僅想做生意，更希望再次見到合作夥伴，了解行業新技術和新材料。他形容，展覽現場氣氛比想像中熱鬧，辦證入場的人士一度要輪候逾1小時；而政府昨日起全面撤銷口罩令，參展商和入場人士均可以除下口罩「笑面迎人」，增加成交機會。

劉克斌說，昨日來訪的參觀人士主要是內地人，並指出過去10年，香港與內地珠寶界往來漸趨頻繁，改變了以往外國參觀者佔多的趨勢。他認為，本屆展覽是業界復常的第一步，預料下屆反應會更加熱烈。展覽業正值復甦階段，確實存在人手不足問題，例如需要重新聘用搭建展覽攤位的人，但他們未必熟悉工序，工作進度可能較為緩慢，但希望各界多多包容，因為這是目前各行各業在復常的通路上均需要面對的困難。

有到場的內地零售買家表示，很喜歡參加國際化程度更高的香港珠寶展，但受疫情影響已經3年沒有來過，打算每日購買幾萬港元珠寶。不過他指，大會辦理證件效率較慢，即使昨日一早到步辦證，仍要到下午3時才能入場。有批發展商則形容是次展覽氣氛良好，客人大多來自東南亞及歐洲等地，又指疫情以來第一次不用戴口罩，做生意交流亦很重要。