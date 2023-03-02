交椅洲人工島水道闊200米　環團質疑水深及水流及填海範圍

交椅洲人工島計劃惹起極大爭議。規劃署及土木工程拓展署今日(2日)舉行簡介會，當中提及人工島的多項技術問題。對於有環保團體質疑水深及水流等問題，土木工程拓展署署長方學誠指出，人工島的「Y型水道」闊約200米，比起城門河更闊，相信填海後的水流速度與未填海前相若；至於人工島及近岸填海的分別、填海範圍的大小，方更稱「技術層面來說無分別」。

早前有環保團體質疑人工島多個技術問題，包括水流、水深、填海範圍等。對於「Y型水道」闊度與城門河相若，方學誠指，人工島的「Y型水道」闊約200米，比起城門河更闊，署方又曾進行深入研究並模擬水流，相信填海後的水流速度與未填海前變化輕微；而島與島之間亦會有橋樑連接，綠色運輸系統亦暫未有定案，但屆時會確保不影響石珊瑚等生態價值高的物種。

水深方面，方學誠指人工島水深為4至12米，對比東涌東填海的水深約3至5米、或三跑系統填海的水深約4至8米較深；不過其實香港以往亦有不少差不多水深的填海項目，例如同屬人工島的石鼓洲填海水深達12至15米，故認為水深問題不大；方又稱做填海大多較關心海泥厚度，而人工島的海泥厚度約20米，對比三跑及東涌東填海亦同樣屬20米，故認為署方「已克服晒所有困難」。

對於近岸填海與人工島填海的爭議，方學誠則指「技術層面無咩太大分別」，唯一不同只有近岸填海的物料運送較方便，至於填海範圍的大小，方更稱「大同細其實分別唔大，最主要正如我所講，水深係一個考慮，更加重要嘅考慮係海泥嘅厚度。」