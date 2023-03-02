國泰3員工涉受賄助人買優惠票　1人今認罪明將指證另2人

3名國泰航空前僱員，涉嫌在2018年1月至2019年6月期間與另外3人串謀，收取共逾9.8萬港元賄款，以協助該3人利用國泰的員工福利計劃，以優惠價格購買機票，涉及75程機票。3人被控共4項串謀使代理人接受利益罪，案件今天（2日）在區域法院開審，其中1人承認3項控罪，餘下2人則不認罪，認罪的被告明天將以控方證人身份作供，指證其餘2人。據認罪被告的案情指該3項控罪的機票令國泰損失約86萬港元。

2女1男被告依次為劉靜雯（女、35歲、前航空艙務長）、李仲輝（男、27歲、前機艙服務員）及王愛婷（女、32歲、前機艙服務員）。劉共被控4項控罪，她承認第2至4項控罪，首項控罪則獲准於法庭存檔。其餘2名被告則各否認1項控罪。首2項控罪指劉於2018年1月1日至2019年2月20日，先後2次與女子LE DO Trang Nha串謀，使劉在無合法權限下，分別接受約2600美元（約2萬港元）及至少1500美元（約1.2萬港元）的饋贈，作為劉提名該女子為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

餘下2項控罪則指劉及李於2018年12月17日至2019年6月19日期間，與上述LE DO Trang Nha串謀，使李接受約5000美元（約3.9萬港元）的饋贈，作為李提名Mare Alexandre Dambrines為其「同行旅伴」的誘因或報酬；劉及王於2019年1月3日至23日期間，與女子LE DO Trang Nha串謀，使王接受約3500美元（約2.7萬港元）的饋贈，作為王提名Mariah Adams Ernst為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

劉承認的案情指，每名國泰航空僱員均可提名1名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其「同行旅伴」，獲提名人士可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。劉於2018年1月接納LE DO的提議，提名她為其「同行旅伴」，使她可以優惠價購入國泰機票，劉亦因此而獲得LE DO提供的報酬。之後LE DO分別稱有2名友人亦希望可以優惠價購機票，劉遂作為中介人，聯絡其餘2名被告並着2人把LE DO的2名友人提名為「同行旅伴」，劉其再獲報酬並把部分分予該2名被告。劉最終於2019年8月底被捕。國泰就該3項控罪共損失約86萬港元。

案件編號：DCCC 490/2021