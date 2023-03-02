旅行社復活假包兩日機辦賞櫻團　料生意較新春飆30%

隨着日本宣布撤銷對本港的航班管制，適逢賞櫻季節及復活節假期，有旅行社與日本的航空公司合作，包2日機往返大阪，合共提供400個機位。旅行社負責人指現時往來日本的航班仍僧多粥少，一位難求，又預計撤限飛令的假期，單計該旅行社將有逾2,000名旅客出發，較新春期間的生意飆30%。

東瀛遊執行董事禤國全今日(2日)表示，日本宣布撤銷航班限制確實對業界一大喜訊，由於日本早前航班仍然不足，僧多粥少，一位難求情況下令業界運作受限。早前收到大量查詢有關復活節假期，可惜受到機位限制，未必能成行。因此公司當得悉航空公司可增強運力後，集團立即和日本航空洽商，繼聖誕及農曆新年推出北海道包機後、再推復活節兩班大阪包機應市。

禤續指，復活節長假期旅遊氣氛熱熾，相信吸引不少港人趁機外遊，連同港人喜愛的櫻花熱潮，將再掀起遊日高峰，預計復活節一連多天長假期有逾80團，約2,000位客人前住日本，相對比農曆新年，生意額預可飆升30%。而外遊市道將會持續暢旺，全線旅團包括日本、長線、東南亞及中國線的生意額均有增幅，冀第2季預整體客量可回復至疫情前一半。