政Whats噏：就預算案收逾3400書面問題　較去年多約2500條

政府喺上月22日發表新一份財政預算案。立法會財務委員會安排喺4月11至14日及17日舉行21節、約39小時嘅特別會‍議，議員可就預算案提出書面問題，政府承諾優先處理從議員收到嘅頭3,300條書面問‍題。據了解，財委會目前收到約3400條問題，平均每位議員都提出約38條問題，不過今年冇就書面問題設限，而收到嘅問題對比2022年嘅865條，同埋2021年嘅逾3200條都要多。

立法會秘書處早前向議員發出通知，話政府收到嘅頭3,300條書面問‍題，將會喺財委會特別會議內有關環節舉行1個完整工作天前回覆，至於餘下嘅問題，政府當局已表示，會因應接獲嘅數量，盡力喺2023年5月3日嘅第3次財政預算案會議舉行前回覆。目前為止就大概有3400條問題，換言之有接近100條未能喺特別財委會開會前完成答覆。

睇返過去幾年，議員就預算案提出書面問題較前大滅，去年立法會主席呼籲每位議員提出不多於10條書面問題，以便政府集中資源專心抗疫，最終會議內89位議員就開支預算嘅內容僅提出共865條書面問題。至於2021年議會內仍有非建制派議員時，秘書處共接獲逾3200條書面提問，喺2016年更高達7,360條，2017年亦超過7,320條。

其實答覆問題都需要耗費公帑，政府已多次「詐型」，財金官員曾提及政府要求管理人員連夜趕工回答問題，令每條問題成本高達4,800港元，再加上通脹推算，估計當時1條問題嘅成本逾5,200港元，而2017年書面提問成本耗3,800萬港元公帑，打破歷年紀錄。按返每條成本5,200港元嚟計，今年都要使超過1700萬喇。