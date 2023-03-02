職業介紹所涉無牌營運　被勞工處檢控

一名女子因無牌經營職業介紹所，今日(2日)於觀塘裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款2萬港元。勞工處提醒，任何欲經營職業介紹所的人士，必須在開始營運前取得牌照，否則會被檢控，無牌經營職業介紹所或濫收求職者佣金者，最高刑罰可罰款35萬港元及監禁3年。

勞工處表示，處方轄下的職業介紹所事務科於2018年11月，接獲一名聘請外籍家庭傭工的僱主對一名女子的投訴，由於經調查後有足夠證據顯示該女子無牌經營職業介紹所，而投訴人亦願意出任控方證人，勞工處遂提出檢控。涉案女子今日於觀塘裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款2萬港元，並需將收取的6,800港元服務費退回予有關僱主。

勞工處提醒，任何機構或人士，如在香港經營為他人覓取職位，或向僱主提供員工為目的的業務，均受《僱傭條例》第XII部及《職業介紹所規例》規管，不論其經營模式或所介紹的職位類別，所有職業介紹所從事有關業務前，必須先領有勞工處發出的職業介紹所牌照。除職業介紹所牌照的持有人或其相關人士外，任何人不得經辦、管理或協助管理職業介紹所，否則可被檢控。