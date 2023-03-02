反電騙及釣魚訊息行動拘13人　揭15歲男生在校招攬同夥

去年12月，執法部門發現有本地犯罪集團有組織地營運釣魚訊息及虛假網站，以盜取受害者個人信用卡資料。集團會假扮成一間電訊集團的會員平台，向市民發出釣魚訊息，訛稱其會員積分即將到期，誘使市民點擊進入與官方網址域名相似的連結，再登入偽冒會員平台換領有關獎賞。當受害人不虞有詐，提供信用卡資料和一次性密碼後，騙徒隨即以相關資料購買不同貨品，從而轉售圖利。

經深入調查和情報分析，執法部門在昨日(3月1日)展開行動，成功瓦解該個集團，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕8名男女(22至55歲)，當中包括主腦及骨幹成員，同時檢獲大量手機、平板電腦等懷疑犯案工具，以及名牌衣服等贓物。現階段調查發現，該集團涉及去年12月至今年2月發生的至少35宗相關騙案，涉款共約67萬港元。集團以本港為犯罪根據地，內部分工明細，他們會將所獲取的信用卡資料連結到不同電子錢包，並會安排俗稱「車手」的同黨到各區消費，從中購入容易轉售的金器、手機等，每名「車手」每次可賺取約500港元酬勞。此外，集團更會經常轉換匿藏地點，增加執法人員的調查難度。

另一方面，執法部門留意到，去年下旬在全港發生多宗針對長者的「猜猜我是誰」騙案，經情報分析後，人員鎖定一個由本地黑幫操控的電騙集團，集團會以「搵快錢 」作招徠，以每次1,500至2,000港元報酬，誘使年僅15歲的少年參與詐騙活動，透過假扮受害人的子女，訛稱干犯刑事罪行，以索取數萬至數十萬港元的「保釋金」。當行騙得手後，集團會指使青少年前往加密貨幣找換店或使用找換機，迅速將騙款匯走。而受招攬的15歲少年亦會在學校接觸高年級學生，利誘他們加入成為犯罪同夥。

行動中，執法部門偵破6宗「猜猜我是誰」騙案，當中涉及6名受害人(64至89歲)，每人被騙去2萬至40萬港元，涉及總額約75萬港元。人員今次搗破該個集團，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕5名男成員(15至52歲)，他們分別報稱學生、廚師和倉務員，部分人有黑社會背景，各自負責招募青少年、聯絡受害人及上門收取騙款等角色。當中2人已被起訴相關罪名，今日已於觀塘法院提堂；其餘3人則獲准保釋候查。