1月零售銷售按年升7%　惟超市貨值跌7.2%

本港零售銷售表現連續兩個月向好，政府統計處今日(2日)發表今年1月零售業銷貨額數字，零售業總銷貨價值的臨時估計為362億港元，較去年同月上升7.0%，當中網上銷售佔8.2%。而去年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2021年同月上升1.2%。至於扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升5.1%；去年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2021年同月下跌0.6%。

1月各類別銷貨價值的臨時估計中，按年比較，酒類飲品及煙草飆達68.8%，升幅最高；其次為中藥，按年升38.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的升幅則排第3，按年增23.1%；書報、文具及禮品亦升20.3%。相反，傢具及固定裝置的銷售表現按年挫21.3%；超級市場貨品的銷貨價值亦跌7.2%。整體食品、酒類飲品及煙草銷貨價值則下跌1.0%。

港府指，隨着消費氣氛改善，零售業總銷貨價值在1月進一步按年上升。今年農曆新年來臨得早亦應有幫助。不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。展望經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升將惠及零售業。勞工市場情況改善亦將提供支持。

統計處補充，零售業於每年首兩個月的銷貨額一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，在該節日前本地消費開支通常處於季節性高位。由於今年農曆新年在1月22日，但上年則在2月1日，因此今年1月份數字與去年1月數字的按年比較可能會受到某程度的影響。