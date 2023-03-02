灣仔消防局擬列二級建築　彌敦道戰前洋樓同升格

由灣仔走到銅鑼灣，行經鵝頸橋一帶時，總會見到一幢風格鮮明的老舊消防局，灣仔消防局不經不覺已由二戰時期走到今天。古物諮詢委員會將於下周四(9日)開會，討論灣仔消防局新項目的擬議評級，目前擬議評級為二級，業權屬於政府。此外，早前引起保育團體關注的彌敦道190號戰前洋樓，早於2018年已獲評為三級歷史建築，近日因面臨拆卸危機，古諮會擬將其升格至二級歷史建築。

位於灣仔軒尼詩道435號的灣仔消防局，根據資料顯示建於1941年，屬二戰時期建築，據知該消防局為香港現存最古老的消防局，有別於其他按現今標準設計的消防分局，灣仔消防局採用現已絕迹的栗紅色外牆和復古風格露台設計，與銅鑼灣鬧市異常配合，卻又獨一無二。

至於位於彌敦道190號的洋樓近日面臨拆卸風波，有保育團體希望爭取改列為一級歷史建築，古諮會早前曾召開會議，討論彌敦道190號的建築物應否升格為一級歷史建築，而最新文件則顯示，該建築物的待通過擬議評級為二級，該洋樓建於1932至1933年，為商業類型，業權由私人擁有。

而其他有待通過擬議評級的歷史建築分別有沙田排頭248號前沙田鄉事委員會辦事處、上環文咸東街113號唐樓、西營盤高街20號唐樓、沙田香港中文大學崇基學院教職員宿舍E座，以及沙田香港中文大學崇基學院教職員宿舍F座(博文苑)。