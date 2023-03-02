童樂居職員拉2歲童雙腿　虐兒罪成今判囚4個半月

《東網》早前率先報道，香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，至今共34名女職員被起訴及提堂。1名被指於幼童睡覺時，先後拉起1名男童左右腳，再壓向男童臉部的高級女職員，早前否認虐兒罪在九龍城裁判法院受審，2周前被裁定罪成。裁判官梁雅忻為她索取背景報告後，今天（2日）決定判她即時監禁4個半月。裁判官以其工作經驗，難以接受被告稱沒預期會對幼童造成傷害。被告對幼童下手，行為更是陰險，必須嚴懲以作阻嚇。

本案被告周翠英（47歲）被裁定於2021年12月14日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，故意襲擊、虐待或忽略2歲男童B的罪名成立。被告案發時為童樂居高級幼兒工作員。審訊時控方早播放相關閉路電視片段，片段中見B與其他幼童正睡在床上，被告則分別拉高B的雙腳，再輪番把腳壓向B臉部方向。被告自辯時則稱，當晚巡視幼童睡覺情況時，發現B郁動及未能入睡，便打算替B做一些伸展運動，才拿起B的腳，以令B肌肉鬆弛及易入睡。從她以前接受過的訓練，她相信這是適合助B入睡的伸展動作，並無意圖傷害B。不過其辯解並不被裁判官接納，裁定她是故意向B施襲。

案件編號：KCCC 320/2022