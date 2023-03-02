藝術館辦「米羅的詩想日常」展　94件作品明起在港首展出

香港藝術館由明天(3日)起至6月28日，將於2樓專題廳舉辦名為「米羅的詩想日常」展覽，首次在港展出西班牙藝術家米羅的94件作品，當中有繪畫、雕塑、素描等超過8成的作品，更是第一次登陸亞洲。館方表示，展品展示米羅如何將大自然與生活日常幻化為詩意的符號，將平凡物件化為不平凡的藝術品。

展覽與巴塞隆拿胡安‧米羅基金會聯合籌辦，米羅為20世紀其中一位最享負盛名的西班牙藝術家，在漫長及豐碩的創作生涯裏熱衷於演繹日常物品及發掘它們內在的詩情畫意。他憑其獨特的洞察力，從日常生活中最不起眼的物品中找到具詩意的特質。香港藝術館館長羅欣欣表示，其中「女人和鳥」彩繪青銅屬今次的重點展品之一，米羅將物件轉化成他藝術語言中的符號；而另一作品「煙火」是米羅80歲時的畫作，屬5組三聯屏中的其中一組，亦是基金會極少外借的作品之一。

胡安‧米羅基金會總館長丹尼爾接受《東網》專訪時表示，很高興可以在口罩令等防疫措施放寬期間，展出有關藝術品。他計劃籌辦該次展覽已是在新冠疫情前開始，本身無估計到會爆發第5波疫情。他又指，此展覽估計是全港首個在放寬口罩令後的展覽，又認為對口罩令的防疫措施已感到十分辛苦，在放寬後感到有很大的釋放。

藝術館為配合是次展覽，從館藏中精選東方藝術大師趙無極、吳冠中、陳福善及夏碧泉的作品，與展覽中的米羅作品互相呼應，展開一場獨特的中西藝術交流和對話。藝術館總館長莫嘉詠指，藝術家重視將藝術與生活連結一起，例如幾百年前的藝術品與現代的關係。館方又分別邀請本地藝術家進行藝術創作，為展覽注入本港視點；另又邀請插畫家為展覽的教育小冊子製作插畫。