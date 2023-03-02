醫院聯網檢查1130套懸掛病人吊運系統　暫未接獲異常報告

屯門醫院昨日(1日)有懸掛及吊運病人的吊機路軌外殼掉落，雖然事件無人受傷，但再次揭露公院設備的安全問題。醫院管理局已要求各醫院聯網全面檢查類似的系統，發言人今日(2日)表示，屯院方面已安排保養承辦商進行維修，而各公立醫院合共設有約1,130套不同型號的天花懸掛病人吊運系統，局方暫時沒有收到其他異常報告。

醫管局表示，屯門醫院涉事吊機在事發後已即時停用，病人臨床服務亦沒有受影響。涉事吊機由生產商「Arjo」提供，由通用電氣負責維修保養服務。最近一次檢查日期為去年8月，保養承辦商當時沒有發現異常。有關系統每年會進行一次負重測試，以確定系統安全及合乎相關牌照的規定。

局方又解釋，天花懸掛病人吊運系統的主要功能，是協助行動不便的病人於病房內活動，以減輕醫護人員的日常扶抱工作，已提醒職員在操作有關系統前，須特別注意系統的安全情況；另已敦促保養承辦商，立即就事件展開詳細調查及提交報告，並需嚴肅跟進，避免同類事件再次發生。