稱1月零售升幅預期之內　零售業料業務明年才全面復常

今年1月零售業銷貨額按年升7%，零售業界認為合乎預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日(2日)表示，去年1月開始第5波新冠疫情，但當時未算最嚴重，禁聚令逐步收緊，因此於較低基數效應下，今年錄得較顯著的增長。與此同時農曆新年前為零售消費旺季，煙酒、珠寶首飾等均為送禮佳品，受帶動下升幅強勁，但其他類別的升幅較少。

謝太提到，今年1月家具銷售表現下瀉逾20%，主要因為今年市民不需在家工作，不必換傢俬改善居住環境。另外，樓市近期下跌，居入伙的人大減，拉低家具的需求。口罩令昨日(1日)撤銷，多間售賣口罩的店舖均低價清貨，部分廠商將停生產線。謝太指出，最近兩日市面的人均多仍戴口罩，料市民已成習慣，短期內不會改變，相信銷售表現會逐步下調，但衝擊不顯著。

中港兩地通關下，旅客人數回升，但謝邱安儀提到，過半協會會員指人流及生意均中規中矩，尖沙咀區的升幅較強勁展較好勢頭。她說80%會員預料全面復常需時至少9個月，其餘更稱需多於1年時間。她另指，業主未等業界全面復常便急於加租，引述70%會員已收到加租通知，幅度達30%，稱業主於新5疫情未有減租，現時加租變相加雙倍租，又說行業人手不足，難以現時維持業務，更不能開新舖，「絕對唔夠人，好嚴峻！」