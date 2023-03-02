美孚婦疑公然餵鼠　花圃投放大量麵包　群鼠深夜出動享用

《東網》上月率先報道屯門山景邨驚見婦人餵碩鼠，引起社會各界關注，雖然衞生部門事後已派員到場清潔，但本港鼠患問題仍然在各區肆虐。美孚有網民今日(2日)就在社交平台反映，指其屋苑附近竟有市民公然「扔麵包」餵鼠，發文怒斥：「點解美孚愈嚟愈多老鼠曱甴，就係呢個原因，啲人乜都餵一餐！」至晚上，有街坊留言回應，在同一現場見到只少有5隻老鼠出沒及「開大餐」。

據網民下午3時許在Facebook群組「Mei Foo 美孚」發布相關圖片，可見美孚新邨及萬事達廣場內某個花圃，堆滿了大量麵包，且該些麵包本身疑似完好無候，不像是市民「食剩」或廚餘，事主質疑有人蓄意在現場投放食物餵飼老鼠。有多名街坊見到相關貼文後，有人懷疑是否附近的麵包店所為，但有人留言曾在附近目擊投食情況，「上次有個四眼婦人就係喺呢到掉麵包」，更有人發布涉事婦人的相片，指早前見到當事人拿着一大袋麵包，在公園餵白鴿、老鼠，但不知是否為餵鼠的當事人。

惟至晚上，有街坊留言並上傳最新的現場相片，指「同一個位置，夜晚見到5隻(老鼠)」。事件引來不少網友留言責備，有人認為不能無視上述行為，「我真係好火滾，畀我見到我一定報警，追住唔畀佢(餵鼠婦人)走甩，我做證人，告唔告得入？」、「真係唔明點解愈嚟愈多呢種人，其實我哋有冇嘢可以做下呢」。

其實，港府日前修訂《野生動物保護條例》，禁止市民於全港任何地方餵飼野生動物，最高罰款1萬港元，惟餵飼貓狗、老鼠、野鴿等則不受新例所限。有執業大律師曾指出，若餵飼牠們弄污公眾地方，例如遺下殘餘飼料，執法人員大多會以亂拋垃圾罪行，定額罰款違例者1,500元。他直言情況不理想，認為應立法禁止餵飼老鼠、野鴿，避免常有相關行為出現。