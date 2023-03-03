城大研新色彩系統C235　有助開拓節能LCD螢幕

新研發的C235色彩系統應用在傳統液晶顯示屏LCD上，可節省時間和電力。

現今的色彩系統如RGB及CYMK均以文字來編碼色彩，惟系統仍有缺點。香港城市大學科研人員最近創建了一套嶄新的色彩系統「C235」，有助統一現有不同的色彩系統，實現高效編碼和有效的色彩壓縮，在設計節能的LCD(液晶顯示屏，liquid crystal display)系統、為DNA密碼子進行生物着色等不同領域，均具有龐大應用潛能。

城大校長暨大學傑出教授郭位領導科研團隊，基於質數理論和「哥德巴赫猜想」，設計了一套嶄新的色彩編碼系統C235，以為顏色編碼並把物件「着色」。郭表示C235色彩系統為色彩的高效編碼及有效操作運算，提供了統一的表達方式，令色彩和色光的操作打開了更廣泛應用的大門。

C235色彩系統與現有的RGB及CMYK相比有許多優點，所有顏色更容易數碼化；更可以實現與RGB或CMYK色彩系統之間的快速轉換；並大幅節省儲存空間及方便快速存取。科研團隊展示了新研發的C235色彩系統在未來的多項應用，例如在傳統液晶顯示屏LCD上，其所需的脈衝數量僅為傳統液晶顯示屏的4分之1，大大節省時間和電力。