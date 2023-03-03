「餓咗幾年」復辦潑水節　融入環保元素　料逾五千人參與

疫情肆虐約3年，本港實行逾2年半口罩令，隨着政府終於解除這項最後的防疫措施，標誌着本港踏入疫後復常的道路。有因疫情停辦逾3年的活動「九龍城潑水節」，隨着防疫措施撤銷而開始重新復辦，活動負責人預料屆時將有逾百商舖參與，而參加人數亦較2019年5000人次更多。該負責人又指疫情令當區店舖和居民「餓咗幾年」，本港幾年亦無大型活動，希望是此活動能帶動當區人流、民生受惠。

泰國潑水節是泰國人在泰國最熱的4月準備開始祈求新一年的好運。因為水象徵着祝福，且可讓大家在最熱的季節清涼消暑，因此期間人們會相互潑水。歷史悠久的九龍城一直有「小泰國」的稱號，九龍城曾於2019年舉辦「九龍城潑水節2019」，讓市民及少數族裔朋友體驗潑水盛節，參與人數超5000人次，而今年將聯合各個組織於4月9日，在九龍城賈炳達道公園再次舉辦，名為2023「龍城HAPPY潑水嘉年華」，共慶泰國新年。當中包括一系列傳統泰式活動如潑水節嘉年華、泰式巡遊、潑水儀式、浴佛、泰拳比賽及多個泰式文化節目外，亦融入了環保元素，現場特設環保餐具供大眾使用。

政府宣布推出以遊客為對象的「你好，香港」（Hello Hong Kong），及以市民為對象的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動。議員楊永杰指「九龍城潑水節」因疫情停辦，今年更名為「龍城HAPPY潑水嘉年華」，加上「Happy（開心）」一字為響應政府Happy Hong Kong活動，而活動內容豐富，希望公眾也可多多參與。

潑水節活動的召集人、香港青年創業家總商會主席謝海發表示，疫情令當區店舖和居民「餓咗幾年」，本港幾年也沒有大型活動、且潑水節享負盛名，九龍城也較多泰國居民入住，因此預計是此活動人次會較2019年更多，讓更多人體驗地區文化、同時也可帶動當區商戶生意。他續指，年初曾舉辦「九龍城食、買、玩」活動，當時參與的商戶亦會參與響應是次潑水節，預計多達逾百商戶。

不單止「龍城HAPPY潑水嘉年華」，自2018年起荔枝角也會舉辦香港潑水節。「香港潑水節2023」將於於4月5日至10日舉行，內容包括潑水節仙女古色巡遊、「翟道翟」式市集、泰國傳統舞蹈表演、試穿傳統特色泰國服飾及拍攝、街頭水戰，以及多個傳統手工藝工作坊。