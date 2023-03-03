東方日報A2：高鐵重開中長途　助加強復常配套

廣深港高鐵（香港段）今年初起恢復營運，僅提供短途列車班次。最新消息稱，高鐵有望日內公布喜訊，包括下周六（11日）起率先恢復往來潮州、汕頭等廣東省城市；長途列車服務則於4月1日起全面恢復，屆時港人可再次乘搭高鐵，由西九龍站直達北京、上海等大城市。旅遊業界表示，本港已廢除口罩令等所有防疫措施，當務之急是做齊復常配套，增加高鐵、航機班次，訪港旅客增加才有望拯救市道。

高鐵香港段通車初期連接內地44個站點，並於疫情前增至58個站。停運3年後，高鐵於今年1月15日起恢復運作，每日營運38.5對來回短途列車，往來深圳北、廣州南，以及3個新增站點，包括廣州東、東莞及東莞南。

消息指高鐵本月11日將分兩階段加班，初時每日班次加至51對，新增列車將往來廣東省城市，如潮州、汕頭等，而4月1日起全面恢復長途列車，如往來北京及上海等跨省線。本報記者昨查閱中國鐵路12306網站及港鐵網站，暫未見相關班次，但據指港鐵最快今日公布詳情，車票亦短期內開賣。

港鐵昨回覆本報查詢時稱，高鐵重開以來整體運作大致暢順有序，乘客需求殷切，港鐵一直密切留意高鐵營運情況，並與政府及內地部門緊密溝通，配合政府全面復通兩地連繫。服務如有調整，將適時公布。鐵路工會聯合會主席林偉強透露，西九龍站重開後，營運能力已重拾疫前水平，因人手安排充裕，而且列車、乘客數量有限。

據入境處數據顯示，高鐵西九龍站今月1日入境人次為14,719；出境人次為14,375。中旅社內地遊客中心副總經理楊世鑫表示，自從中港通關，港人北上人數持續增加，但受限於高鐵只往來廣州、深圳，加上農曆新年後踏入旅遊淡季，現時每周約有一至兩個高鐵團出行。高鐵全面恢復班次，他認為對大灣區旅遊產品有幫助，相信復活節假期將迎來小陽春，最受歡迎行程包括潮汕、福建。旅遊促進會總幹事崔定邦也說，上月至少有數十個高鐵團前往內地旅遊，銷情理想；重開中、長途列車後，他有信心復活節團數將顯著增加。

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