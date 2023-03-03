明日大嶼方案人工島由2變3　方學誠死撐對造價影響不大

「明日大嶼」交椅洲人工島計劃惹起極大爭議。規劃署及土木工程拓展署昨(2日)舉行簡介會，提及人工島多項技術問題，當局建議由建造2個島，改為3個，且島嶼之間有水道分隔。土木工程拓展署署長方學誠今早(3日)在電台節目表示，新方案考慮的重點是減低對生態影響，對造價影響較小，成本只增加2%至3%。

他續指，原先方案或令周邊水流速度不足，現海床沉積，會對交椅洲、小交椅洲、周公島和坪洲的沿岸淺水區附近，具生態價值的石珊瑚等造成影響；新方案計劃在3個島之間建造200米闊的Y形水道作緩衝，可令水流維持在合適水平，減少影響水質。另外，於2021年年末進行的生態及漁業調查，結果顯示交椅洲等水域只發現小量江豚，而無發現中華白海豚，故認為交椅洲位處的水域，並非海洋哺乳類動物的重要棲息地，因此人工島填海工程，不會直接影響相關物種。

至於交通方面，人工島預料會連接鐵路，包括接駁港島綫。方提到，料往來人工島及香港大學站的交通需求會大增，加上中環及人工島屬核心區，兩區屆時將直接連接起來，當局正研究香港大學站可否應付，需否在堅尼地城站增設轉乘車站。不過，由於鐵路興建需時，或需待2033年首批居民入住人工島後，鐵路才可通車，但他強調會爭取在人工島完成發展前落成。

另外，有意見認為人工島或會如同港珠澳大橋香港口岸人工島般，出現飄移問題。方學誠解釋，兩者處理海泥的方法有分別，建造人工島時會採用東涌東填海、機場三跑及石鼓洲人工島的深層水泥拌合法，可有效控制沉降，加快填海速度，例如東涌東填海的進展順利，時間也較預期快，他有信心可順利完成人工島工程。他另提到，中部水域人工島的填海範圍水深介乎4至12米，平均僅達8米，較以往維港兩岸不少逾10米水深的填海區還要淺。