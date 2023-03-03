機場破兩空運毒品案　檢2480萬元氯胺酮及鴉片

執法部門在赤鱲角香港國際機場破獲兩宗空運毒品案，分別檢獲16公斤懷疑氯胺酮及130公斤懷疑鴉片，總市值約2480萬港元，屬20年來最大宗鴉片案件。兩案暫未有人被捕，執法部門正跟進調查涉案人士，不排除有進一步行動。

人員在去年11月9日，根據風險管理揀選一件由比利時到港，報稱為電線的空運郵包檢查，由於其X光影像有異，收件地址亦不齊全，加上由比利時入口電線較為小見，惹起執法人員懷疑。人員將包裹拆開檢查，並在電線圈捲筒中軸內發現16公斤懷疑氯胺酮。

及至上月3日，人員再揀選一件由巴基斯坦到港、報稱為草本產品的貨物檢查，發現該批貨物其中6個紙箱內，共裝放約5,600個膠樽，該批膠樽內合共藏有130公斤懷疑鴉片。經跟進調查後，人員相信販毒集團利用一存倉公司作為收件地址，再透過通訊程式委託一本地物流公司提貨並轉運往內地，期間不法分子毋須現身，試圖逃避追查。

然而，由於販毒集團未能應物流公司要求，提供有關貨物資訊，委託因而被取消，該批貨物及後更被執法部門扣查。販毒集團一度冒認付貨人身份，向執法部門發送電郵，企圖申請取回貨物以減低損失，最終亦被人員識破。兩宗案件暫未有人被捕，相信行動成功由源頭阻截毒品流入本港。