有小學被告知不獲活力午餐續約 4月起停止供應午膳

為10萬名師生供飯的午膳供應商「活力午餐」曾暫停兩天供應，於上周三(2月22日)恢復服務，其隸屬的大家樂集團早前曾稱，考慮到人手安排和產能負荷，決定不會向個別中學提出續約。據了解，陸續有小學獲告知不獲續約，4月起不再由「活力午餐」供飯。東網正就事件向大家樂集團查詢回應。

位於元朗的光明學校家長李先生向東網表示，其兒子為該小學學生，昨日(2日)於學校聯絡群組收到學校通告，指校方突然收到「活力午餐」的書面通知，表示因公司內部出現政策、人手短缺及生產方面等問題，決定於3月31日後提早終止與學校的午膳供應服務合約。

而該校則稱，因事發倉促，經諮詢教育局後，決定終止現時正進行的午膳供應服務招標程序，並另外重新展開新的招標程序，另外亦正努力尋找其他合適的午餐供應商，為下月3日及4日，即復活節假期前進行午膳供應。

對於學校被單方面終止合約，令午餐安排失預算，李生表示能夠諒解，又提及活力午餐除早前發生「食安」問題，家長手機群組內，更有家長不時反映其子女的飯盒中有頭髮的情況出現，而老師只即埸更換飯盒了事，因此李生直言：「換左個午餐供應商都係好事，因為對活力午餐已經冇晒信心」。