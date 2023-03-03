政Whats噏：加拿大外交官訪立法會　談及兩地商務狀況

自香港復常後，要說好香港故事，對外宣傳自然係最好途徑。立法會一眾議員今日（3日）就趁住加拿大駐華大使梅倩琳及加拿大駐港澳總領事白靜芳到訪立法會，向佢哋講述香港最新情況，究竟講咗啲咩呢？

梅倩琳及白靜芳先會見咗立法會主席梁君彥，歷時約半小時，之後再同一班議員會面，同樣係半小時左右，出席嘅包括議會聯絡小組委員會主席張宇人，議員林琳、葉劉淑儀、李梓敬、陳穎欣、梁熙、及何敬康等人。

而張宇人指好多加拿大人喺香港，佢哋都識好多種語文，而內地有好多發展機會，對佢哋嚟講都一個好商機。張又指大使及總領事都有各自各表述自己意見，期間張着佢哋問下在港嘅加拿大公民，了解本地營商環境、居住環境等，係咪比過去更加安全同方便呢。

李梓敬則指會議上，雙方談及香港同加拿大嘅商務狀況，香港嘅選舉制度。李提及，民主是香港人擁抱嘅價值之一，但選舉政治並唔係體現民主嘅唯一方法。喺過去25年當中，香港嘅選舉制度經過多番改變，之所以有選舉制度嘅完善，係因為在過去嘅制度下，議會出現極端拉布以及議會暴力嘅問題，令香港喺經濟及民生發展方面停滯不前。佢又希望更多西方國家，可以真實地了解香港嘅實況，加強各方面嘅溝通與合作。