有學校44學童染急性腸胃炎　較衞署公布數字多　家長質疑報細數

衞生署衞生防護中心昨(2日)公布，中華基督教會基華小學(九龍塘)近日爆發急性腸胃炎，涉及27名學童，其中一人經求醫後需入院，經治理後已出院。不過，據校方同日發出的通告顯示，有關事件共涉及44名學童，與署方描述相差17人。有學校家長質疑，衞生署是否「報細數」。東網正就事件向衞生署查詢。

基華小學(九龍塘)昨發出通告，指接獲學生家長通知，有44名學生出現嘔吐及腸胃不適徵狀，不能回校上課。校方表示高度重視事件，並已採取應對措施，包括昨、今兩日要求全校學生必須佩戴口罩回校，另保持開啟課室的窗戶及抽氣扇，以減低傳播風險及加強空氣流通。同時，校方亦已聯絡午膳供應商「活力午餐」，要求將前日(1日)的午膳飯盒樣本進行化驗，需稍後才獲知有關結果。

衞生署衞生防護中心則於昨晚發稿，表示涉事學校爆發急性腸胃炎，校址位於九龍塘牛津道1B號，事件涉及27名學童，分別為20男7女，年齡介乎6至7歲，他們自上月28日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵。連同已出院的學童，全部病人目前情況穩定。中心已派員到該校視察，並對該校進行醫學監察。