富亨邨劏肚殺街坊案　被告改判誤殺囚12年9個月

五旬男子逾6年前在大埔富亨邨商場平台與兒子傾談期間，遭1名有酒精依賴的無業漢多次搭嘴，雙方更大打出手。無業漢被制服後心有不甘，持刀折返現場一刀捅肚刺死對方。無業漢事後被控謀殺罪，在2019年被裁定罪成判囚終身，及後上訴得直案件發還高院原訟庭重審，結果前年3月再被判謀殺罪成。他第2度上訴，高院上訴庭早前裁定他上訴得直，並以精神問題減省罪責為基礎直接裁定他誤殺罪成。經提取精神科報告後，上訴庭今天（3日）判處他監禁12年9個月，法庭將押後頒發書面判詞解釋原因。

53歲上訴人李偉民，被控於2016年12月9日謀殺54歲男子丁潤光。上訴人曾表明欲認誤殺罪，但不獲控方接納。控方案情指，死者當晚與兒子在富亨邨商場平台商談兒子婚事期間，在旁飲酒的上訴人多次搭嘴打斷父子的談話。上訴人後來更變得暴躁，開始襲擊死者，隨後更自稱是三合會成員，要死者跟他背三合會詩句，2人之後打架，上訴人遭死者的朋友制服。上訴人之後回家更換衣服和鞋，又戴上口罩，拿刀返回現場，一刀捅穿死者腹部，死者終傷重死亡。

上訴庭早前指，原審法官杜麗冰未有適當引導陪審團，或令陪團員以為只要有證據顯示，當日上訴人飲酒是出於自願，上訴人的減責辯解就不成立。上訴庭指，法例並不是黑白分明，陪審團應要判斷上訴人殺人前飲酒，是否可以合理地被視為因酒精依賴病症，而非自願地作出的行為。上訴庭認為陪審團定罪不穩妥，並裁定上訴得直。

案件編號：CACC 54/2021