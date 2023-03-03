國泰前員工涉受賄助人買優惠票　污點證人今作供

3名國泰航空前僱員涉嫌收受賄賂，以協助另3名人士利用國泰的員工福利計劃，以優惠價格購買機票，因而被控串謀使代理人接受利益罪。其中2人不認罪，今天（3日）於區院續審。控方傳召認罪的被告作供。她承認有收錢把該福利計劃的名額售予他人，且有詢問其餘2名被告有否與趣出售名額並獲答應。她又稱行內有很多人會走水貨、賣假期及賣該福利之名額，且曾向其中1名被告稱賣名額的公價為1.5萬港元。

2女1男被告依次為劉靜雯（女、36歲、前航空艙務長）、李仲輝（男、27歲、前機艙服務員）及王愛婷（女、32歲、前機艙服務員）。劉承認3項串謀使代理人接受利益罪，李及王各否認1項串謀使代理人接受利益罪。2人否認的控罪指，他們分別於2018年12月17日至2019年6月19日及2019年1月3日至23日期間，與女子LE DO Trang Nha及劉串謀，使李接受約5,000美元（約3.9萬港元）的饋贈，作為李提名Mare Alexandre Dambrines為其「同行旅伴」的誘因或報酬，及使王接受約3,500美元（約2.7萬港元）的饋贈，作為王提名Mariah Adams Ernst為其「同行旅伴」的誘因或報酬。

劉靜雯今天供稱，她於2018年初透過朋友認識LE DO，得知她熱愛旅遊。LE DO其後向她稱知道國泰有一個「同行旅伴」計劃，員工可提名1名友人作為旅伴使其可以1折買機票，希望劉可提名她，劉答允收報酬後提名LE DO。LE DO其後稱有2名朋友也希望可買平機票，着劉介紹其他員工去提名，劉最終找到李與王作提名。劉稱LE DO指她朋友可提供9,000美元作報酬，她與劉各取2,000美元，餘下5,000美元便給提名的員工。劉於2018年12月與李仲輝傾談得知他剛入職當空少，收入低且剛失戀，遂提議他提名LE DO友人以取報酬。她曾向李稱行內很多人這樣做，李稱：「聽過喎但得唔得㗎？」劉回應稱：「好多人都係咁做，我都唔知得唔得㗎。」但表示收1.5萬港元是公價。劉稱李最終答應，但她不想介入事件，故只着李與LE DO聯絡，其後她得知李確收到報酬。

案件編號：DCCC 490/2021