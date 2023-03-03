逾4成照顧者日均僅睡3至5小時　機構促提供夜間上門照顧服務

有機構於去年年底至上月進行網上調查，今日(3日)公布結果，發現95%女性受訪照顧者中，約70%受訪照顧者需獨力照顧，不少受訪照顧者睡眠質素欠佳。機構提出多項建議，包括建議政府為照顧者提供夜間「上門」照顧服務等。機構推測，全港照顧者高達112萬人，是護老者和殘疾人士照顧者等人數的總和，但由於政府未有公布照顧者的人口研究，故仍有其他照顧者，包括有特殊教育需要學生的照顧者等卻未有計算在內，認為是低估現況。

香港婦女中心協會在去年12月至今年2月，向大埔區和北區的照顧者進行網上問卷調查，成功收回228條有效回覆。結果發現，逾40%受訪者的每日睡眠時間平均只有3至5小時，較港人每日的平均睡眠時間少3小時；另有30%受訪者有中度及嚴重失眠，成因則主要包括照顧工作量多、經濟壓力和自己身體疾病及不適等。

照顧者蔡女士表示，其丈夫患有嚴重糖尿病，長期需要坐輪椅，故每逢半夜都需要起床照顧，「有陣時要幫佢抓背，丈夫瞓唔着嗰陣，又要陪佢看電視」，以致她每日平均「只瞓3、4個鐘」。她說，情況持續至少兩年，長時間睡眠不足真係好攰好辛苦，「因為要照顧老公而成日無得瞓，甚至有時覺得自己就嚟崩潰。」她期望，在社區能夠找到可暫託照顧丈夫的服務中心，讓他可以接受物理治療訓練，並藉此結識朋友；另亦希望政府提供夜間「上門照顧服務」，好讓自己有短暫的喘息時間，減輕照顧壓力。

協會賽馬會太和中心單位主管丘梓蕙表示，要提高照顧者的睡眠質素，應為照顧者提供夜間上門照顧服務，同時還可以提供託兒、託老及緊急暫託服務，以減輕照顧者壓力，提供喘息機會；另建議設立專屬照顧者的服務中心或外展社工隊，以應對照顧者的多元照顧需求。至於政府則必須增加長期照顧服務，包括資助社區照顧服務和院舍照顧服務，方向從根本上解決照顧者壓力問題。