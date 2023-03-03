政Whats噏：楊政龍兩會提案　倡加快恢復港澳內地青年互動交流

「全國兩會」明日(4日)召開，期間會討論唔少議題，而港區全國政協委員楊政龍就加快恢復港澳及內地青年交流互動，促進兩地文化融合提出建議，認為可以加強交流活動嘅實用性同趣味性，以打破文化壁壘，令參與者可以喺輕鬆、愉快嘅氛圍中交流。

楊政龍話應該以兩地政府為主導，推動青年交流，仲要推出更多優惠政策，例如加大資金扶持、簡化簽證手續、延長交流團體逗留簽證時長、協助不同的民間團體之間對接等，如果有條件就給予兩地基層青年交流嘅名額，亦要為冇條件參與交流活動嘅青年創造條件，交流活動都要更切實貼近青年嘅生活、學習、工作等實際需求；而實地考察、參觀、交流會等活動，就可以令參與者有更多機會親身感受不同地區嘅文化、風俗、歷史等方面的差異，從而增加彼此互信。

雖然港澳與內地存在不同嘅文化差異，但係楊政龍就認為彼此可以通過各種方式打破隔閡，加快恢復港澳及內地青年交流，又可以透過種種互動進一步推動兩地青年之間嘅文化融合，使中華文化得到更廣泛傳承及發展。