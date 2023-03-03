大灣區航空與波音公司簽約　購15架737-9客機作未來機隊主要機型

大灣區航空氣勢如虹，一口氣宣傳訂購15架波音客機，又宣傳向旅客派機票！大灣區航空今日(3日)與波音公司舉行儀式，正式簽署訂購15架737-9(737 MAX)客機，客機將成為未來機隊的主要機型，能具備卓越經濟效應，以及5架787 Dreamliners 的購買意向，配合大灣區航空開拓國際長途航線服務的中長期規劃。

大灣區航空表示，737-9的設計可以在雙艙規格下提供超過190個座位，續航力可達3300海里，即約6112公里，耗油量及排放亦較同類機型減少20%。

大灣區航空主席黃楚標指出，引進737-9可為公司帶來更好的經濟效益，有助大灣區航空開拓更多航點，相信是次採購協議能夠有效支持公司的發展規劃，飛機客艙能提供更大的空間，以便引進商務艙服務，此外客艙亦配備Wi-Fi娛樂設施、衞星連接互聯網等最先進的設備，提供更優質服務。

黃楚標又宣布，大灣區航空將送出相當數量機票予訪港旅客，支持港府「你好，香港」的宣傳活動。他又說，大灣區航空的機隊現時採用3架737-800客機，提供定期航班往返曼谷、台北、東京 及首爾四個目的地城市。而在737-9交付之前，大灣區航空亦計劃引進多架737-800以配合公司發展所需。大灣區航空也計劃在4月底前開辦日本關西大阪航線。