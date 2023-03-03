葵涌酒店房及粉嶺村屋闢毒倉　執法部門拘3男女檢4500萬元貨

執法部門在昨日(2日)採取打擊毒品行動，成功搗破同一販毒集團位於葵涌酒店房間和粉嶺龍躍頭祠堂村的毒品儲存倉庫，檢獲總值約4,500萬港元的毒品，並以「販運危險藥物」罪拘捕3人。調查人員講述行動細節，指在葵涌酒店埋伏期間，人員目擊涉案姓黃(46歲)男子手持黑色膠袋步出房間，隨即上前截查，並在膠袋內檢獲3公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮。人員及後押同黃男入房搜查，再發現與其同行的姓葉(31歲)女友，懷疑她同樣涉案，於是將她一併拘捕。此外，執法部門作出調查後，得悉他們將一輛名貴房車停泊在酒店停車場，繼而從車內搜出3磚約重1公斤的懷疑海洛英。

葵涌毒案告破後，人員掩至祠堂村一村屋進行突擊搜查，在屋內起獲約52公斤懷疑可卡因，當場拘捕一名姓張(22歲)女子。調查顯示，3人俱受販毒集團招募，負責運毒及擔當毒倉倉主，暫時未知彼此是否相識，他們現正被扣留調查，稍後將被落案起訴相關控罪，案件明日(4日)分別在九龍城法院及沙田法院提堂。

調查人員又指，販毒集團利用多種方法避查，例如將可卡因壓至薄身包裝，使之易於攜帶；用市價過百萬港元的名貴房車進行販毒，藉此減低被截查的機會；頻密轉換酒店房間，或選用偏僻村屋儲藏毒品。今次行動，相信已堵截該批毒品流出市面，打擊背後三合會組織的收入來源。