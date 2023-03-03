葵涌石蔭路疑有流鶯湧現　當街兜搭向孤獨翁埋手

自中港上月恢復通關以來，除了有「丐幫」湧港進駐旺區「搵食」外，街頭亦有不少妙齡女郎企街「協助」孤獨男性。葵涌區有議員就在社交平台反映，近日接獲石蔭路的街坊及居民反映，指街上最近有多名疑為「流鶯」的女性出沒，公然在街上向獨自一人的老翁搭訕及「埋手」，批評她們的行為已對附近居民造成滋擾，已就事件向執法部門反映。

葵青區議會議員林紹輝周三(1日)在其社交平台表示，近日收到不少居民有關投訴，據街坊提供的影片更可見到，石蔭路有數位不知名女子主動接近男性，當中一名戴帽女性更在公園向老翁埋身，除了聊天外，更自動投懷送抱，表面上看似關心對方，有單方面的身體接觸，最後更疑似拖老翁的手離開，但未知二人最後去向。

除此之外，林在前一天亦在社交平台發布多張相片，指自己現場直撃過石蔭路一帶、石蔭路休憩公園的情況，發現確實疑似「流鶯」數名，有人更主動向伯伯埋手，直接「兜答」。有網友見到相關圖片後，均留言熱議，指有關女子「好猖狂」、「世風日下，道德淪亡」，「孤獨老人多，乘機而入」。林表示已就事件向執法部門反映，並希望市民挺身舉報。