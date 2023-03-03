超速逆線行車撞斃鐵騎士　休班交通警危駕致死罪成　3.16判刑

新界南總區交通部1名警員於2018年休班期間駕私家車，在大埔公路沙田段與電單車相撞，導致電單車司機死亡。涉案警員被控危險駕駛引致他人死亡罪，他否認控罪受審。這宗區院案件今天（3日）移師到西九龍法院裁決，暫委法官梁嘉琪裁定被告罪名成立，並要辯方先呈交書面求情，被告須還押至3月16日判刑。法官接納控方專家的證供指，被告當時駕駛的私家車至少達時速131公里，亦認同專家指被告當時並無任何減速企圖且未有適當扭軚，駕駛方法屬危險。

涉案被告唐建偉（31歲），報稱任職公務員，被控於2018年4月3日，於大埔公路危險駕駛1輛私家車，引致林日安死亡。辯方於被告裁定罪成後曾作初步求情，指被告在4年間面對很大壓力。惟散庭後有一名男子突從公眾席走近犯人檻並大叫稱：「好大壓力，我哋四兄弟都好大壓力呀，揸快車，好X有型呀？」，之後再向被告連環爆粗才離去法庭。

法官裁決時指，雖然被告警誡下稱案發時，前方有黑色車在油站外突然減速，他將私家車靠外駛，其後車駄疑撞到行人路安全島及「爆胎」致失控，他嘗試扭軚調整，但意外隨即發生。但根據控方專家指，並無證據顯示被告的私家車有撞到安全島，故拒絕接納被告的解釋，並指被告確有超速，最終裁定罪成。

據控方案情指，案發當日下午3時半，被告駕駛私家車沿大埔公路北行線，朝沙田方向行駛，當時53歲的死者則駕駛電單車在南行線行駛。2車駛至大埔公路沙田段時相撞，彈入南行線路面近燈柱。現場1名女子稱在南行線附近的泊車處，目擊私家車跨越雙白線及逆線行駛。另1名男司機亦稱，在南行線駕駛時看見私家車在南行線高速打轉，撞到行人路欄杆後，再彈回2條南行車線中間，面部流血的被告其後數次行向電單車。救護員到場將被告和事主送院，事主當時失去意識及沒有呼吸脈，並於同日下午4時許證實死亡。同日晚上11時許，被告被捕。經政府專家檢驗後，計算到被告的私家車當時車速達每小時131至152公里。

案件編號：DCCC 949/2018