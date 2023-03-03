新智能身份證共發逾800萬張　4辦事處下周起替未換證市民辦理

於2018年年底展開的「全港市民換領身份證計劃」今日(3日)終於結束，截至上月底，入境處簽發超過800萬張新智能身份證，未換證的市民，可到分布全港的4間人事登記辦事處辦理換證，入境處會延長服務時間，其他服務並不會因此受影響。

入境處處長區嘉宏今日聯同換證計劃大使藝人張智霖出席閉幕儀式，區表示，換證計劃原定去年10月完成，惟受疫情影響，計劃延至今日完結，截至上月底，已簽發了超過800萬張新智能身份證，在換證計劃下所簽發的新智能身份證約623萬張。

他指，合資格市民如尚未申請換證，可由明天起，預約由下周一(6日)起，分別到位於港島、九龍、觀塘及屯門的人事登記辦事處辦理換領新智能身份證的申請。而身在海外的市民亦毋須急於回港辦理，舊有身份證仍然有效，至於何時停止辦理及停用舊身份證，入境處表示未有確實時間表。

被問到內地科學家賀建奎涉刑事，但「高才通」計劃獲批，區強調事件正在調查當中，未有進一步透露詳情，只表示事件後已要求申請人申報刑事紀錄，一旦發現與事實不符，申請或已獲發的簽證可被推翻。另外，有指名媛蔡天鳳被殺案中，其被通緝的前夫曾多次往返內地，區指事件執法部門正在調查當中，不便評論；又指現階段亦不適合對沒有事實根據的事作過分揣測。