本土研斥領展持公屋邨業權阻重建　領展反駁：對重建持開放態度

本港多個公共屋邨老化嚴重，惟非所有屋邨都獲得重建的機會。本土研究社日前就公屋重建問題提出質疑，認為領展作為眾多屋邨物業的大業主，「似乎有權單方面否決重建計劃」；又批評政府將公屋邨業權拆售予領展，私人財團可透過轉售屋邨公眾設施圖利，有能力阻撓公屋重建。不過，領展卻於今日（3日）反駁本土研的論點，表示對重建公屋商場及停車場持開放態度，又稱曾於2018年向土地供應專責小組提交意見書，建議政府盡快舊樓重建。

本土研於社交網站上撰文指出，政府重建老化屋邨一直歎慢板，而領展作為眾多屋邨物業的一大業主，對公共屋邨日益老化、重建問題無動於衷，形容領展是「一眾屋邨的釘子戶」，手握屋邨範圍業權，左右屋邨重建計劃。本土研引述資料表示，分析房委會「全面結構勘察計劃」裏42條高齡屋邨的業權狀況，發現在20條不考慮重建的高齡屋邨之中，其中17條屋邨的公共設施早於2004年拆售予領展，當中6條屋邨的物業近年已易手予其他財團。

就本土研的貼文，領展今日作出反駁。領展表示，對重建公屋商場及停車場持開放態度，並曾主動與政府溝通，包括於2018年我們曾向政府成立的土地供應專責小組提交意見書，建議當局加快舊樓重建，包括年齡偏高的公營房屋；又稱領展願意配合政府政策，並繼續與政府及其他持份者共同探討可行的方案。