順利普通科門診傳燒焦味疏散逾30人　須截斷電源緊急維修

公立醫院近日屢傳設備出事，繼早前有手術燈及懸掛病人吊運系統出現問題，連普通科門診診所亦見意外。醫管局今日(3日)表示，順利普通科門診診所電錶房於下午約1時半傳出燒焦氣味，診所職員已通知九龍東醫院聯網工程部及機電工程署人員。在場的20多位求診者和陪診人士，以及在場10多名診所職員已有序離開診所，事件中沒有人受傷。

醫管局表示，為安全起見，工程人員已即時安排截斷診所電源並進行緊急維修。診所亦已安排專車接載求診人士，轉到觀塘社區健康中心及藍田分科診所普通科門診診所接受診治，並為有需要的病人安排更改覆診日期。當局提到，經搶修後，順利普通科門診診所已於下午4時12分回復正常供電，明早可以提供正常服務。九龍東醫院聯網強調非常關注事件，會和機電工程署密切溝通並調查事故原因。聯網已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件。

醫管局設備近日頻生意外，其中聯合醫院於上月中發生手術室內一盞手術燈突然墜落，從而揭發23支手術燈有潛在安全風險後，本周三(1日)屯門醫院內科及老人科病房一段用作移送病人的扶抱吊機路軌，有部件外殼掉落，無人受傷。香港病人政策連線主席林志釉接受《東網》訪問時表示，今次事件雖然不似早前發生的兩宗事故，並非因醫療設備問題直接影響醫療服務，唯在醫院、診所發生涉及電錶房、電線等問題應非常審慎跟進，因萬一此類場所不幸發生火警，逃生一般會很困難，風險亦會相較其他地方高，死傷人數可十分慘烈。