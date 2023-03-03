冰協未有按指引索取工具包　港協暨奧委會要求本月中提交報告

再有港隊參與的國際體育賽事播錯國歌。本周二在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊分組賽出戰伊朗，港隊最終以11：1勝出。惟賽後播放國歌時，大會播錯反修例歌曲，有港隊成員隨即做出T字手勢叫停，大會其後道歉，事隔兩分鐘，大會播放出正確的中國國歌。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今日(3日)表示，香港冰球協會並沒有按《指引》行事，已分別要求香港冰球協會及國際冰球總會於3月10日或之前提交書面調查報告。

港協暨奧委會稱，經了解，冰協並未有跟隨《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》所示，於出發比賽前向港協暨奧委會索取工具包，港協暨奧委會已要求冰協詳細調查，及對未有執行《指引》其他相關行為作出解釋。

港協暨奧委會稱已多番向所有體育總會發出通告，要求須按《指引》所示，向賽事主辦機構提供正確版本的國歌和區旗，並在播放國歌或升掛區旗前，再次核對所使用的國歌和區旗為正確版本。另外，港協暨奧委會亦曾致函各國際單項運動聯會（IFs）及亞洲單項運動聯會（AFs）等機構，嚴正要求必須使用由中國香港隊伍或代表所提供的正確版本國歌，絕不可自行於非官方途徑下載。