小學生誤打高濃度麻疹疫苗　當局指屬單一事件　涉事醫護被停職

衞生署衞生防護中心今日(3日)表示，學童免疫注射小組上月27日前往聖公會仁立紀念小學，為該校學童進行「麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗」(MMRV疫苗)接種服務，惟事後發現有醫護未有按指引正確稀釋，為一名學生接種濃度高於正常劑量的疫苗。中心經調查後，確認是次事故屬人為錯誤的單一事件，有關醫護已被暫停職務；而受影響學童目前可如常上學，並未有嚴重身體反應。

中心表示，疫苗到校接種計劃設有恒常監察機制，在上述日子核對疫苗使用紀錄期間，發現MMRV疫苗劑數紀錄出現偏差，遂立即展開調查。經核對所有紀錄、文件和程序後，發現小組當日為超過230名學童接種疫苗，當中約110人接種MMRV疫苗。期間有醫護人員在預備一支MMRV疫苗時，未有按指引正確稀釋。該名醫護為其中兩名小一學童接種期間，當中一人接種高濃度疫苗，另一人則接種正常劑量的疫苗。

經初步調查，中心已於上月28日聯絡校方及家長解釋事件，另審慎起見，已為有關學生安排專家診斷。中心又對於今次事件為學校、學生和家長造成不便表示歉意，已就事件作出檢討，並已加強前線人員的培訓，以避免同類事件再次發生。