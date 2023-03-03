政Whats噏：播錯國歌事件頻現　尚海龍：ChatGPT搵啱可免尷尬

互聯網世界資訊充斥，然而真假難分。本身係人工智能實驗室董事嘅議員尚海龍日前出席議員同事楊永杰嘅網上節目，探討近期人氣急升嘅科技產品ChatGPT嘅由來及發展。期間佢提到網上有好多不實資訊，而搜尋引擎Google又經常「做錯嘢」，導致連番出現「播錯國歌」嘅尷尬場面。不過佢試過詢問ChatGPT「香港體育隊參加奧運會如果拿到獎牌應該奏什麼音樂」時，即時回覆正確答案。咁就難怪ChatGPT嘅出現，令Google相當緊張。

去年11月開始全球爆紅嘅ChatGPT，尚海龍話以人工智能劃分，係屬於Natural Language Processing(自然語言處理)嘅一種，仲要係當中嘅翹楚添！由於引入「強化學習」嘅方法，ChatGPT會按照用戶嘅反饋給予回應同交流，唔似得其他聊天工具咁硬梆梆，感覺具人性化之餘自然亦好玩好多，因此面世冇幾耐，用戶好快就過億。

主張數字化政府嘅尚海龍，指ChatGPT懂得具EQ(情商)咁給予反應同回答問題，十分適宜運用於客戶服務。佢話民政及青年事務局局長麥美娟早前游說議員支持《青年發展藍圖》之時，曾提到會發展應用程式「青年儀表板」，但佢希望民青局能善用科技，特別係利用ChatGPT服務青年，若果再用電話熱線已經係落伍啦！佢強調以現代化科技，支持政府服務社會服務市民。

對於香港大學禁止學生使用ChatGPT，尚海龍就支持呢項決定，畢竟學生應自行搜集資料、親筆撰寫論文，咁先至學到嘢。不過，佢認為ChatGPT作為一種工具，即使可以對談、代為搜索資料，大家亦不必過份憂慮。因為尚海龍試過，發現ChatGPT遠遠未達到寫論文嘅能力。然而大學方面都要檢討一下，應該朝住邊個方向發展。佢話長久以來班房授課嘅模式，其實係工業化時代嘅產物；因應培育未來人才而新興Learning Centre(學習中心)嘅概念，ChatGPT其實亦可視為一種學習中心。

尚海龍又話，北京巿政府正推動創科單位打造對標ChatGPT嘅大模型，而內地嘅科網公司亦將會推出類似嘅智能科技產品，相信內地都睇到人工智能服務可提升生產效率同降低成本，而香港亦應努力發展人工智能平台。