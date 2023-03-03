《家事訴訟程序條例草案》刊憲　3.15交立會首讀及二讀

政府今日(3日)在憲報刊登《家事訴訟程序條例草案》(《條例草案》)。《條例草案》旨在訂立一條新的主體法例，為整合散落於不同條例中的家事司法制度的訴訟程序規則提供法律基礎，成為統一的《家事訴訟程序規則》(《程序規則》)，目的是提升家事司法制度的效率和成本效益，並為法庭及所有法庭使用者提供方便使用和全面的程序規則。

政府發言人表示，香港家事司法制度包含的範圍廣泛，涵蓋家事和婚姻訴訟事宜，而高等法院和家事法庭(屬區域法院轄下的法庭)正行使兩者同時具有的司法管轄權。這些法庭程序現時散布於多項主體法例和附屬法例中。由於家事法律程序沒有專屬規則，訴訟各方需付出不合比例的時間和訟費去處理與爭議事項沒有重大關係的程序事宜的情況並不罕見。這無助於有效率地處理法律程序，亦有礙改變風氣、推廣和解及使用另類爭端排解的文化。

發言人補充，為彌補現行家事司法制度的不足，《條例草案》及《程序規則》旨在作出訴訟程序的改革，以落實司法機構於2015年5月發布的《家事訴訟程序規則檢討最後報告》所作出的建議。政府建議《程序條例》的相關條文分兩個階段生效，《條例草案》將於本月15日提交立法會作首讀及二讀。