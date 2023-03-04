魚網工業廢料隨海漂　環團促保育香港南海域

港府近年積極推廣本地生態遊，惟海洋保育工作卻屢受質疑。有保育團體於去年成功爭取，將香港南海域納入為世界希望點，意為「對海洋生態有重要價值的特殊地點」，當中包括擁有全香港島唯一一片紅樹林的大潭篤。團體指出，目前本港海域受保護範圍僅得3.7%，加上珠江三角洲的工業廢料，不時經河流流入本港水域，香港南海域西邊已出現水質惡化的迹象，呼籲政府加强海洋保育工作。

香港海洋保育聯盟去年成功向國際海洋保護組織「藍色使命」爭取，將香港南海域列入世界希望點之一，成為內地及香港首個希望點。香港南海域希望點總面積逾4.1萬公頃，範圍由鶴咀、蒲台島、大潭篤、香港仔、南丫島、長洲，一直延綿至西面的索罟群島和大嶼山南部。香港南海域希望點關注組創辦人Smriti表示，本港海域獲國際關注，能令公眾更關心本地海洋保育，亦可為本港生態環境、社會文化和經濟活動等帶來契機。

不過，相比現時本港約有42%的陸地面積受到保護，本港受保護的海域範圍僅佔全港海域面積3.7%，保育範圍遠遠不足；加上近年珠江三角洲的工業活動愈趨頻繁，其產生的高強度污染物會經河流流入本港。聯盟表示，香港南海域西邊已出現水質惡化的迹象，促請港府刊憲，將急需優先保育的地點劃分為海洋保護區，以保護本地一成水域；並建議在2030年前，將本港三成水域納入海洋保護區域。

此外，海洋公園保育基金生態保育大使陳天明指出，在去年於香港南海域進行的10次「清鬼網」行動中，合共移除近兩公噸廢棄魚網。陳估計，本港水域至少有數以百公噸鬼網，主要來自本地漁民和釣魚人士，以及隨水流由其他水域帶到香港的廢棄魚網。他呼籲使用者應妥善棄置魚網，共同改善海洋垃圾問題。