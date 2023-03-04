美孚新邨垃圾阻街無人清　清潔工視若無睹照洗地

繼申訴專員公署批評食物環境衞生署執法力度不一的問題後，美孚近期又有新一例。有居民昨日(3日)向《東網》反映，美孚新邨的葵涌道入口橋底出現垃圾阻街問題，3周後都無人處理，結果引來老鼠出沒。不過，位於荔灣道的阻街情況則很快處理，居民指清潔人員無解釋為何該處雜物不能移走，卻在該處洗地，認為非常諷刺。

居民劉先生說，回家路上見到美孚新邨巴士總站旁邊葵涌道入口的橋底有垃圾阻街，例如有生果皮、紙皮箱、發泡膠箱、衣物等，雜物霸佔部分行人路，他投訴約3星期仍無人到場處理。相反，位於荔灣道的垃圾問題在接獲投訴後，食環署有跟進。他認為，同樣是美孚新邨的垃圾阻街，食環署執法不公。

他又指，錯見到有清潔人員洗地，遂上前詢問橋底的垃圾為何無人清理，得到的回覆竟是上級指示不要移動有關雜物。他形容清潔人員是「圍着垃圾洗地」，此行為十分諷刺和自打嘴巴。他目測該處有8至10隻老鼠，通常於傍晚出來，又有街坊視該處為垃圾堆或垃圾桶，棄置垃圾。

食環署回應說，一向關注查詢所指地點一帶公眾地方的街道潔淨情況，除安排街道潔淨服務承辦商提供日常清掃服務外，亦會定期安排清洗公眾地方和街道。接獲東網轉介後，該署隨即派員到有關地點一帶巡查。雖然期間未發現鼠蹤，但已安排承辦商加強清理垃圾、清洗街道及滅蟲滅鼠。

食環署續稱，葵涌道天橋底的雜物屬於街頭露宿者隨身物品。街頭露宿是一個複雜的社會問題，涉及不同政策局和部門的工作範疇。政府部門在各自的政策範疇下各司其職，亦會互相合作，共同處理露宿者聚集所引致的長期佔用及阻塞公眾地方、環境衞生及治安等各種問題，而該署的主要職責是保持環境衞生。

該署於去年11月將上址露宿者問題轉介相關部門跟進。自去年12月起，該署已4次聯同相關部門到上址實地視察及跟進露宿者問題。該署在過去一年共接獲51宗有關上址露宿者引致環境衞生問題的投訴。