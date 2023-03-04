東方日報A1：沖天火燒通頂　鄰廈疏散逃命

投資60億元、位處尖沙咀心臟地帶的「海員之家」重建項目地盤，前日深夜突然發生沖天大火，興建中的大廈頂層先陷火海，未幾低層接連失陷，頃刻間火頭處處且濃煙四起，連樓頂天秤亦燒成火球，除鐵枝、木板等雜物飛墮落街，火屑更如「流星雨」般吹襲大街小巷，至少殃及附近6幢大廈。昨日凌晨火警升至4級，焚燒逾9小時始告撲熄。起火樓宇結構安全有待檢驗，現場一帶路段仍須暫封，消防正調查火源及起火原因。

起火大廈位於中間道11號，屬「海員之家」發展項目，2018年初由帝國集團投得翻新重建，總投資額約60億元，計劃改建成42層高的酒店及私人會所設施，預計於2024年開業。前日深夜11時11分，尚在施工的大廈高層突然竄出火舌，火勢沿外牆棚架蔓延，一發不可收拾。期間有火屑不斷飄落中低樓層，燃起更多火光。同時，有烈燄升騰「燒通頂」，撲襲頂樓一個地盤天秤，駕駛室內外起火焚燒，在半空中恍如火球。大廈儼如拔地而起的巨型火柱，傳出隆隆爆炸聲，無數鐵枝、竹枝及木板等雜物飛墮落街，夾雜火屑滿天飛旋，市民見狀只能四散走避。

消防接報趕至，即時聯同執法部門封鎖現場一帶街道，包括關閉部分港鐵站，而火警在晚上11時37分升為三級。儘管消防派出3隊煙帽隊及開動兩條喉撲救，奈何火乘風勢四處火頭，在雲梯上的消防員既要擔心從天而降的雜物，更因火場範圍廣闊，拖喉灌救僅能杯水車薪。

至昨日凌晨1時46分，火龍續在大廈肆虐，鄰近的喜來登酒店、國際電信大廈、HZentre、重慶大廈、遠東大廈及恆星樓亦先後受火屑波及，露台雜物及外牆位置一度燃燒，消防因應情況遂把火警升為四級。

至凌晨約4時火勢開始減弱，並於清晨約7時31分受到包圍，火勢在早上8時08分受控，最終在8時半大致被救熄。火警期間，各幢大廈共約170人疏散，其中一名在附近工作的33歲女工報稱受驚及胸悶需要送院，另一名35歲女子疑因吸入濃煙不適而自行求醫，二人均無大礙。起火大廈大面積焚毀，外牆棚架有吊船傾側搖搖欲墜，遭焚毀的天秤秤身亦疑輕微傾斜，消防持續射水降溫，以防死灰復燃，其後派出坍塌搜救專隊，仔細檢查大廈結構，評估外部物件有否墜落風險，至於火源及起火原因有待調查確認。

消防處副消防總長姜世明表示，起火地盤約60米乘80米，消防處共派出250名消防及救護員、66輛消防車、3輛救護車、一輛快速應變救護車、3隊煙帽隊、煙火特遣隊、無人機隊參與救援。姜指出，由於大廈內多個樓層同時起火，加上現場消防裝置及設備仍未投入使用，消防需要花費大量人手把救火設備運至較高樓層，加上火場光線昏暗、堆積大量建築材料，為推進救火帶來重重阻礙。再者，前晚天氣乾燥並有強風，亦是火勢迅速往上下擴散、吹出火屑波及附近大廈的一大原因。消防處救護監督金學禮稱，執法部門及民政事務署在事件中提供協助，並啟用梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，期間共6男6女入住。

受火警影響，頹垣敗瓦有待清理，起火大樓安全成疑，尖沙咀區的交通難免受阻。運輸署宣布，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線，彌敦道（尖沙咀方向）介乎金巴利道與梳士巴利道之間的全線，及梳士巴利道（紅磡方向）近中間道的第一線仍然封閉，建議市民考慮港鐵等公共交通服務；九巴公司公告有21條巴士路線須改道行駛，班次或有所延誤。另外，香港郵政宣告尖沙咀郵政局（包括智郵站、智郵寄及郵政信箱大堂）服務須暫停，區內派遞服務將有所延誤。

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