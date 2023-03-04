全國政協會議開幕　聽取工作報告

全國政協十四屆一次會議於周六（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，至下周六（11日）下午閉幕，會期7天半。全國政協主席汪洋作全國政協常委會工作報告，指過去5年極不平凡，去年是黨和國家發展史上極重要的一年，堅持穩中求進工作總基調，提升政協協商質量，並強調堅定捍衞國家主權。他亦提到，推動《港區國安法》實施、支持全國人大完善香港選舉制度等內容。

汪洋在工作報告中指5年來，先後開設144個主題議政群、發言9.1萬餘人次，網上提案提交率92.17%，拓展了委員參與；共收到案29,323件提案，立案23,818件，辦復率99.8%；並舉辦105場重要政治協商活動，經常性開展提案辦理協商、界別協商、對口協商等。他稱，圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動《港區國安法》制定實施、支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度等持續發聲、主動作為。他又指，中方針對美歐炮製涉台涉港涉疆法案和美國前眾議長佩洛西竄台等發表嚴正聲明，堅定捍衞國家主權、安全、發展利益。

針對全國政協工作需加強和改進的地方，汪洋指，需加強履行職能制度化、規範化、程序化，政協協商效能和水平需提升，民主監督、聯繫界別群眾的制度機制等需完善。他強調，需準確把握人民政協性質定位，聚焦中心工作持續提高協商效能，堅持團結和民主兩大主題，並不斷強化政協委員責任擔當。