孔繁毅不建議學童在校戴口罩　擔心影響兒童言語發展

本港已撤銷口罩令，不過街上依然有部分市民選擇繼續戴口罩。身兼政府專家顧問的港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅，今早(4日)在電台節目表示，支持港府撤限，因為本港混合免疫屏障高，且疫情已回落，是時候廢除最後的防疫措施。不過，他不建議學童在校內戴口罩，以免觀察不到口形，阻礙言語發展。

孔繁毅續指，即使學童「除罩」後或感染輕微的流感及上呼吸道疾病，但相信自然感染下會產生足夠免疫力，故不需過分擔心。他強調，戴口罩的措施只是延遲流感的爆發，因為幼童在3年疫情期間都持續戴口罩，無接觸上呼吸道病毒，自然感染的免疫力下降，因此，為減少大規模爆發的機會，他建議幼童及長者要繼續接種流感疫苗及新冠疫苗，同時注意個人衞生。孔另建議取消小學及幼稚園學生每日上課前要做快測的要求。

他又提到，近日醫院感染上呼吸道疾病的患者微升，但數字仍然平穩，較去年同期的感染數字，尚處於低水平，患者主要是長者及免疫力低的高危人士。他跟其他專家一樣，呼籲高危人士在人多擁擠的地方，例如公共交通工具上，可佩戴口罩；至於醫院和安老院舍的醫護、病人，也應戴上口罩作加強保護，避免交叉感染。

至於新冠疫苗方面，他透露，政府專家委員會將討論未來新冠疫苗的打針頻率，認為可放寬做法，讓有需要的市民可相隔半年自願打加強劑，以加抗體；未來可供選擇的疫苗種類亦會增加，現時港大研發的噴鼻式疫苗亦進展良好。