聊天機械人程式潛在保安問題　港府稱將就超算中心諮詢各界

近日人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT在互聯網上流行，惟曾有不法分子利用ChatGPT製作釣魚郵件內容，甚至編寫惡意程式，縱使官方已加入保安機制禁止生成惡意內容，但已有網絡犯罪分子開發出規避方法，並以網絡犯罪服務方式販賣，由此可見潛在保安問題亦不容忽視。

創新科技及工業局長孫東今早(4日)在電台節目表示，當局正籌備成立委員會，研究如何應用人工智能技術。新技術的出現任何人都擋不住，對擁抱新技術持開放態度。就該聊天程式而言，他個人認為是不錯的技術，開啟人工智能發展的新階段，相信今後類似的開發會陸續有來。對於各大學對ChatGPT有不同取態，當局會與大學方面多溝通了解。他認為最重要的是研究如何研發出類似的平台。對於政府亦是一個提示，需要深入研究如何面對應付突如其來的挑戰，追上世界潮流發展。

另外，預算案提出建立人工智能超算中心，孫東指建立人工智能超算中心，符合未來發展需要，有利吸引全球各地的企業及人才。問到投放成本，他指投入與產出相互關連，若決定要投入，就要計算產出，強調政府有專業團隊去考慮，同時會透過諮詢聽取各界意見。至於超算中心處理中港兩地數據的問題，他形容話題相對敏感，當局會就法律問題諮詢意見。