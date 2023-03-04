物流業冀轉型增加產能　173項目申政府資助獲批　涉款逾1億元

貿易及物流業為本地生產總值貢獻良多，運輸及物流局局長林世雄今日(4日)在網誌介紹，為維持香港物流業界的競爭力，政府於2020年10月推出總值3億港元的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」(先導計劃)，以提供誘因，鼓勵第三方物流服務供應商應用科技及更使用智慧物流提升效率及生產力，政府以「1：1」資助比例，為每間物流服務供應商提供最多100萬港元的資助，今年1月1日起資助額的配對比例提升至「2(政府):1(申請人)」，維持最多100萬港元的資助，藉以紓緩申請人的現金流。

截至上月底，已有173個項目成功透過先導計劃申請資助，涉及款項約1億300萬港元，其中有成功轉型的例子，包括透過先導計劃購入24小時運作的自動導航無人搬運車，節省倉儲空間及人力成本，提升工作效率；為確保需要嚴控溫度的貨物在特定的溫控環境及運送流程中得到最高水平的保障，透過先導計劃購入物聯網冷鏈系統，提供更可靠的冷鏈物流服務等。

林指出，全球的物流業皆朝向智慧物流方向發展，包括自動化、數碼化及智能化等。為支持本地物流業，特別是中小型的第三方物流服務供應商升級轉型，他解釋，第三方物流服務是指各類物流增值服務，包括物流追蹤、監控、貼標及國際物流轉運等。為配合政府推廣香港作為國際物流樞紐的政策，申請企業之業務須與進口或出口物流服務有關，而非只提供本地物流服務。有關的先導計劃涵蓋所有透過應用物流科技，為第三方物流服務供應商提高生產力及競爭力的項目，包括自動化科技、機械人、人工智能技術應用及物流及供應鏈分析系統等。