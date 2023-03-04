2個港人1個屬超重或肥胖　衞生署籲市民共同防控肥胖問題

今日(3月4日)為世界肥胖日，衞生署表示，香港約2名成年人中便有1人的體重指標被界定為超重或肥胖，而超重肥胖問題在3年新冠疫情期間，亦因體能活動減少和飲食習慣改變而更趨嚴重。小學生及中學生的超重檢測率由2018/19的18%及20%，遞增至2021/22年的21%及22%。學校停課、網上授課、體能活動減少及屏幕時間增多，均額外增加了超重及肥胖的風險。

另外，根據衞生署2020至22年度人口健康調查報告，接近4分1的18歲或以上人士參與體能活動量不足。與以往的人口健康調查比較，市民體能活動不足情況顯著上升，當中部分原因可能與調查期間新冠疫情流行和實行社交距離措施有關。在15歲或以上人士當中，也有近98%表示每天進食水果及蔬菜量不足。

衞生署表示，肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症。適逢世界肥胖日，今年的主題為「改變觀點：讓我們談論肥胖」，該署呼籲市民共同防控肥胖問題並實踐健康生活，減低肥胖的風險。市民應保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動和減少久坐的時間。